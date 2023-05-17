Cemiyet hayatınınünlü simalarından Zeynep Fadıllıoğlu ve kızı Selin Tara önceki gün Bebek'te demirli teknede bir araya geldi.
Giriş: 17 Mayıs 2023 Çarşamba
ZEYNEP FADILLIOĞLU
ZEYNEP FADILLIOĞLU
ZEYNEP FADILLIOĞLU
ZEYNEP FADILLIOĞLU, SELİN TARA
ZEYNEP FADILLIOĞLU, SELİN TARA
ZEYNEP FADILLIOĞLU, SELİN TARA
GENEL
Teknede buluştular
Cemiyet hayatınınünlü simalarından Zeynep Fadıllıoğlu ve kızı Selin Tara önceki gün Bebek'te demirli teknede bir araya geldi.
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