Bir süredir oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi çıkan ayrılık haberlerini doğruladı. İzzet Antebi, 'Aldatma yok ama ayrıldık' açıklamasını yaptı.
Giriş: 12 Mayıs 2023 Cuma
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
İZZET ANTEBİ, TUVANA TÜRKAY
Antebi: Aldatma yok ama ayrıldık!
Bir süredir oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşayan iş insanı İzzet Antebi çıkan ayrılık haberlerini doğruladı. İzzet Antebi, 'Aldatma yok ama ayrıldık' açıklamasını yaptı.
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