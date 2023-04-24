Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ve eşi Arzu Sabancı, oğlu, gelini ve dostları ile birlikte İtalya'ya gittiler.
Giriş: 24 Nisan 2023 Pazartesi
ÖMER-ARZU, HACI-NAZLI SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
Sabancı Ailesi İtalya'da...
Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ve eşi Arzu Sabancı, oğlu, gelini ve dostları ile birlikte İtalya'ya gittiler.
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