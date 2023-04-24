Sabancı Ailesi İtalya'da...

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ve eşi Arzu Sabancı, oğlu, gelini ve dostları ile birlikte İtalya'ya gittiler.

Giriş: 24 Nisan 2023 Pazartesi

ÖMER-ARZU, HACI-NAZLI SABANCI

ÖMER-ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

ARZU SABANCI

Sabancı Ailesi İtalya'da...

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı ve eşi Arzu Sabancı, oğlu, gelini ve dostları ile birlikte İtalya'ya gittiler.

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Sabancı Ailesi İtalya'da...

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