Ünlü oyuncu Hilary Swank, ikiz bebeklerine kavuştu. Bir kız bir erkek annesi olan Oscar ödüllü oyuncu, "Kolay değildi. Fakat buna değerdi. Saf cennetten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Giriş: 11 Nisan 2023 Salı
HILARY SWANK
HILARY SWANK
HILARY SWANK
HILARY SWANK
HILARY SWANK
HILARY SWANK
Hilary Swank anne oldu!
Ünlü oyuncu Hilary Swank, ikiz bebeklerine kavuştu. Bir kız bir erkek annesi olan Oscar ödüllü oyuncu, "Kolay değildi. Fakat buna değerdi. Saf cennetten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
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