İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, ÇABA Derneği'nin deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlamak için düzenlediği yardım gecesinde buluştu.
Giriş: 07 Nisan 2023 Cuma
EDA KOSİF
ÇİĞDEM KAMER
İPEK VAROL
ÖZLEM ZEHEBİ
BUKET TAŞDELEN
EMİR KOSİF
ALARA MİLDON
Afedzelere özel yardım gecesi!
İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, ÇABA Derneği'nin deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlamak için düzenlediği yardım gecesinde buluştu.
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