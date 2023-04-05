Pınar Sabancı, Hatay Kadın Kooperatifi ve Adıyaman Kadın Kooperatifi'nin kadın emekçilerinin el emeği ürünlerinin satışına destek olmak için stantlarını ziyaret etti.
Giriş: 05 Nisan 2023 Çarşamba
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Kadın afedzedelere destek oldu!
Pınar Sabancı, Hatay Kadın Kooperatifi ve Adıyaman Kadın Kooperatifi'nin kadın emekçilerinin el emeği ürünlerinin satışına destek olmak için stantlarını ziyaret etti.
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