BAFTA'da depremzedeler için mavi kurdele!

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Türkiye'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi

CATE BLANCHETT

SOPHIE TURNER

COLIN FARREL

ALBRECHT SCHUCH, FELIX KAMMERER

AIMEE LOU WOOD

ANGELA BASSETT

JAMIE DORNAN

BAFTA'da depremzedeler için mavi kurdele!

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Türkiye'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler anıldı.

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