İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Türkiye'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler anıldı.
Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi
CATE BLANCHETT
SOPHIE TURNER
COLIN FARREL
ALBRECHT SCHUCH, FELIX KAMMERER
AIMEE LOU WOOD
ANGELA BASSETT
JAMIE DORNAN
BAFTA'da depremzedeler için mavi kurdele!
İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri bu yılki sahiplerini bulurken, ödül töreninde Türkiye'de yaşanan depremde hayatını kaybedenler anıldı.
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