Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen afetzedelere iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları destek oldu.
Giriş: 09 Şubat 2023 Perşembe
GENEL
GENEL
GENEL
ÖMER KOÇ
ENGİN, ORHAN, NEDİM KEÇELİ
ENGİN KEÇELİ
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
HANDE SEZER PEKCAN
HANDE SEZER PEKCAN
Afetzedelerin yanındalar!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen afetzedelere iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları destek oldu.
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