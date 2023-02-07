Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde mağdur olan halk için yardım desteği verdi.
Giriş: 07 Şubat 2023 Salı
GENEL
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı'ndan depremzedelere yardım!
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde mağdur olan halk için yardım desteği verdi.
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