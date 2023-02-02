Sanem Tezman ve Melisa Von Faber Castell yakın arkadaşları Maya Portakal Bitargil'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar.
Giriş: 02 Şubat 2023 Perşembe
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, MELİSA VON FABER CASTELL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, SANEM TEZMAN
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Yeni yaşa, dostlarından kutlama...
Sanem Tezman ve Melisa Von Faber Castell yakın arkadaşları Maya Portakal Bitargil'in yeni yaşını sosyal medya paylaşımlarıyla kutladılar.
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