Madrid'de kutlama!

Eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan iş insanı Hakan Kosif kutlamalara Madrid'de devam etti.

Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe

HAKAN-EVELİZE, THEO, TAYLAN, ELİZA KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

Madrid'de kutlama!

Eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan iş insanı Hakan Kosif kutlamalara Madrid'de devam etti.

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