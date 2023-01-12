Eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan iş insanı Hakan Kosif kutlamalara Madrid'de devam etti.
Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe
HAKAN-EVELİZE, THEO, TAYLAN, ELİZA KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Madrid'de kutlama!
Eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan iş insanı Hakan Kosif kutlamalara Madrid'de devam etti.
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