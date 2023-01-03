Cemiyet hayatının ünlü isimleri kış turizmin gözde merkezi Uludağ'da eğlendi.
Giriş: 03 Ocak 2023 Salı
ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR
OZAN-BAHAR, OZANCAN ŞER
AHMET GÜNEŞTEKİN, CANAN ŞİRİN
GENEL
GENEL
Uludağ'da coşkulu kutlama!
Cemiyet hayatının ünlü isimleri kış turizmin gözde merkezi Uludağ'da eğlendi.
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