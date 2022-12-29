Pervin Ersoy ve yakın arkadaşı Bilge Kuru Fas'ı ziyaret etti.
Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Ersoy'un 'Fas' turu!
Pervin Ersoy ve yakın arkadaşı Bilge Kuru Fas'ı ziyaret etti.
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