Farklı ve bakımlı...

ÜMİT BOYNER
Ümit Boyner
Begüm Şen
Caroline Koç
Aslışah Alkoçlar
Aylin Saruhan
Melisa Von Faber Castell
Genç iş insanı Allan Hakko önceki gece Etiler'de dostlarıyla birlikte eğlendi.
Sanatçı Ahmet Güneştekin, 'Yedigören’in Alfabesi' sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
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