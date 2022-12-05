İŞ İNSANI AHMET NAZİF VE EŞİ ZÜLAL ZORLU ATEŞ ÇİFTİNİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDULAR.
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI.
EMİNE VE ERDEN TİMUR ÇİFTİ GECEDE BİRLİKTE POZ VERDİ.
İŞ İNSANI ENGİN KEÇELİ, ATEŞ ÇİFTİNİ TEBRİK ETTİ.
İŞ İNSANI RIFAT DEDEMAN VE EVRİM UÇKUNKAYA ÇİFTE MUTLULUK DİLEDİ.
GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI DURSUN VE MESUDE ÖZBEK ÇİFTİ DÜĞÜNE KATILAN MİSAFİRLER ARASINDAYDI.
EMİN, KERİM HİTAY
MUAMMER KESKİN
HİKMET-MARİA ERASLAN
AHMET ASLAN
Mutlu son!
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Demet Tokgöz muhteşem bir düğün töreniyle dünyaevine girdiler.
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