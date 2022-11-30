Miami'de özel davet!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami'deki mağazasında özel bir davet verdi.

Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba

BANU YENTÜR, CAROLINE KOÇ, ERIC MAZA, ALEJANDRA CICOGNANI

CAROLINE KOÇ, BANU YENTÜR, MUSTAFA KEMAL KIZILAY

CAROLINE KOÇ, JUAN CARLOS ARCILA DUQUE, RANA SALAM

CAROLINE KOÇ, RODNER FIGUEROA

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

Miami'de özel davet!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami'deki mağazasında özel bir davet verdi.

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