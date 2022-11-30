Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami'deki mağazasında özel bir davet verdi.
Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba
BANU YENTÜR, CAROLINE KOÇ, ERIC MAZA, ALEJANDRA CICOGNANI
CAROLINE KOÇ, BANU YENTÜR, MUSTAFA KEMAL KIZILAY
CAROLINE KOÇ, JUAN CARLOS ARCILA DUQUE, RANA SALAM
CAROLINE KOÇ, RODNER FIGUEROA
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Miami'de özel davet!
Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markasının Miami'deki mağazasında özel bir davet verdi.
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