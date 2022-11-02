İKSV'de Koç dönemi başlıyor...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Mütevelliler Kurulu Başkanı seçildi.

Giriş: 02 Kasım 2022 Çarşamba

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI'NIN MÜTEVELLİLER KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ.

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

ÖMER KOÇ

İKSV'NİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI, "KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAYIN ÖMER KOÇ'UN, İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI'NIN MÜTEVELLİLER KURULU BAŞKANI OLMASINDAN BÜYÜK MUTLULUK DUYORUM" DEDİ.

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

İKSV'de Koç dönemi başlıyor...

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Mütevelliler Kurulu Başkanı seçildi.

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