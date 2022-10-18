Cemiyet hayatının ünlü simalarından Özcan Sabancı yeni yaşını ailesiyle bir araya gelerek kutladı.
18 Ekim 2022 Salı
ÖZCAN, ÖMER, KERİM, HAKAN SABANCI
ÖZCAN SABANCI
ÖZCAN SABANCI
ÖZCAN SABANCI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
ÖZCAN SABANCI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
ÖZCAN SABANCI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
ÖZCAN SABANCI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
Sabancı'ya ailece kutlama!
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Özcan Sabancı yeni yaşını ailesiyle bir araya gelerek kutladı.
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