Sabancı'ya ailece kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Özcan Sabancı yeni yaşını ailesiyle bir araya gelerek kutladı.

18 Ekim 2022 Salı

ÖZCAN, ÖMER, KERİM, HAKAN SABANCI

ÖZCAN SABANCI

ÖZCAN SABANCI

ÖZCAN SABANCI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

ÖZCAN SABANCI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

ÖZCAN SABANCI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

ÖZCAN SABANCI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

Sabancı'ya ailece kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Özcan Sabancı yeni yaşını ailesiyle bir araya gelerek kutladı.

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Sabancı'ya ailece kutlama!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Özcan Sabancı yeni yaşını ailesiyle bir araya gelerek kutladı.

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