Cemiyet hayatından ünlü simalar bir kozmetik markasının etkinliğine katılarak yeni çıkan kokuları denediler.
23 Eylül 2022 Cuma
ASLI ŞEN
HÜLYA KALYONCU
REYHAN, MONİK İPEKEL
ECE KIRAL
ARZU KUNT
VOYTEK SLEZAK, DİLARA, YUSUF, LUSİ SEVİLLA
Koku tutkunlarına özel etkinlik!
Cemiyet hayatından ünlü simalar bir kozmetik markasının etkinliğine katılarak yeni çıkan kokuları denediler.
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