İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 17. İstanbul Bienali'nin resmi açılış töreni Fransız Sarayı Bahçesi'nde yapıldı.
14 Eylül 2022 Çarşamba
AMAN KANWAR, DAVID TEH, OKYAR TUNCEL, BÜLENT ECZACIBAŞI, BİGE ÖRER, ÖMER M. KOÇ, UTE META BAURER, ÖMER ARISOY, GÖRGÜN TANER
ÖMER M. KOÇ 17. İSTANBUL BİENALİ'NDE AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI.
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI ÖZEL AÇILIŞTA KONUŞMASINI YAPTI.
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
17. İstanbul Bienali'ne açılış!
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 17. İstanbul Bienali'nin resmi açılış töreni Fransız Sarayı Bahçesi'nde yapıldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.