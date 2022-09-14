17. İstanbul Bienali'ne açılış!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 17. İstanbul Bienali'nin resmi açılış töreni Fransız Sarayı Bahçesi'nde yapıldı.

14 Eylül 2022 Çarşamba

AMAN KANWAR, DAVID TEH, OKYAR TUNCEL, BÜLENT ECZACIBAŞI, BİGE ÖRER, ÖMER M. KOÇ, UTE META BAURER, ÖMER ARISOY, GÖRGÜN TANER

ÖMER M. KOÇ 17. İSTANBUL BİENALİ'NDE AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI.

İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI ÖZEL AÇILIŞTA KONUŞMASINI YAPTI.

İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

17. İstanbul Bienali'ne açılış!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 17. İstanbul Bienali'nin resmi açılış töreni Fransız Sarayı Bahçesi'nde yapıldı.

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17. İstanbul Bienali'ne açılış!

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