Bodrum'da stres attılar...

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren iş insanı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Gezer çifti Bodrum'da stres attı.

16 Ağustos 2022 Salı

MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER

MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER

MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER

MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER

MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER

MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER

MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER

MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER

Bodrum'da stres attılar...

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren iş insanı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Gezer çifti Bodrum'da stres attı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık tercihlerin kadını....

Aylin Tahincioğlu
Yalıkavak'ta akşam yemeği...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Simavi ve Semahat Arsel, yakın aile dostlarıyla birlikte Yalıkavak'ta yemek yediler.
Bodrum'da stres attılar...

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren iş insanı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Gezer çifti Bodrum'da stres attı.
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Ronit Hakko
Şık tercihlerin kadını

Carolıne Koç

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.