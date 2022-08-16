Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren iş insanı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Gezer çifti Bodrum'da stres attı.
16 Ağustos 2022 Salı
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
MURAT-NAZLI ÇARMIKLI GEZER
Bodrum'da stres attılar...
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren iş insanı Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı Gezer çifti Bodrum'da stres attı.
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