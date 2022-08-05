İş insanı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın Bodrum'da çekildikleri yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.
05 Ağustos 2022 Cuma
NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
NEŞET-ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
Yalçınlar'dan tatil pozu!
İş insanı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın Bodrum'da çekildikleri yeni karelerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.
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