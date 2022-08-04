Kosifler'den eğlenceli tatil!

İş insanı Sinan Kosif eşi Melda Kosif ile birlikte teknede tatil yaptı.

04 Ağustos 2022 Perşembe

SİNAN-MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

Kosifler'den eğlenceli tatil!

İş insanı Sinan Kosif eşi Melda Kosif ile birlikte teknede tatil yaptı.

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