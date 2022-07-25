Cinsiyet eşitliği için “Hayaller Hedefimiz” etkinliği!
Koç Topluluğu'nun "Hayaller Hedefimiz" diyerek başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın da katıldığı etkinlikle gerçekleşti.
25 Temmuz 2022 Pazartesi
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ İPEK KIRAÇ, KOÇ TOPLULUĞUNUN BAŞLATTIĞI SEFERBERLİĞE KATILARAK ANLAMLI ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
İPEK KIRAÇ
GENEL
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
Cinsiyet eşitliği için “Hayaller Hedefimiz” etkinliği!
Koç Topluluğu'nun "Hayaller Hedefimiz" diyerek başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç'ın da katıldığı etkinlikle gerçekleşti.
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