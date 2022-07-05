Hakko'dan geleceğin modacılarına tebrik...

Vakko Esmod Moda Akademisi, mezun öğrencilerin koleksiyonlarının sunulduğu özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

05 Temmuz 2022 Salı

CEM HAKKO, ÖNCE DEFİLEYİ İZLEDİ

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO, TÖRENDE KONUŞMA YAPTI

HAKKO, BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

CEM HAKKO

JAKLİN GÜNER

GENEL

 

GENEL

GENEL

 

Hakko'dan geleceğin modacılarına tebrik...

Vakko Esmod Moda Akademisi, mezun öğrencilerin koleksiyonlarının sunulduğu özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

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