Vakko Esmod Moda Akademisi, mezun öğrencilerin koleksiyonlarının sunulduğu özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı.
05 Temmuz 2022 Salı
CEM HAKKO, ÖNCE DEFİLEYİ İZLEDİ
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO, TÖRENDE KONUŞMA YAPTI
HAKKO, BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ
CEM HAKKO
JAKLİN GÜNER
GENEL
GENEL
GENEL
Hakko'dan geleceğin modacılarına tebrik...
Vakko Esmod Moda Akademisi, mezun öğrencilerin koleksiyonlarının sunulduğu özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı.
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