Vehbi Koç Vakfı'ndan 'İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'...

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün ilk kazananları, COVID salgınında geliştirdikleri aşıyla milyonlarca hayatı kurtaran BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.

26 Haziran 2022 Pazar

KOÇ HOLDİNG ŞEREF BAŞKANI VE KOÇ ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ PROFESÖRLERE ŞEREF DOKTORASI DİPLOMALARINI TAKDİM ETTİ.

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN, PROF. DR. ÖZLEM TÜRECİ, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Vehbi Koç Vakfı'ndan 'İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'...

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün ilk kazananları, COVID salgınında geliştirdikleri aşıyla milyonlarca hayatı kurtaran BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.

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Vehbi Koç Vakfı'ndan 'İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'...

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilk kazananları, COVID salgınında geliştirdikleri aşıyla milyonlarca hayatı kurtaran BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.
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