Vehbi Koç Vakfı'ndan 'İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'...
Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün ilk kazananları, COVID salgınında geliştirdikleri aşıyla milyonlarca hayatı kurtaran BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.
PROF. DR. UĞUR ŞAHİN, PROF. DR. ÖZLEM TÜRECİ, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Vehbi Koç Vakfı'ndan 'İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'...
Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün ilk kazananları, COVID salgınında geliştirdikleri aşıyla milyonlarca hayatı kurtaran BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu.
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