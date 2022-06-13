Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve iş insanı Osman Çarmıklı önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
13 Haziran 2022 Pazartesi
RAİF DİNÇKÖK OĞULLARI ALİ RAİF VE ASLAN ESER İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ.
İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI TEK BAŞINA BEBEK'TE YÜRÜYEREK FORM TUTTU.
OSMAN ÇARMIKLI
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
Bebek'te hafta sonu...
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve iş insanı Osman Çarmıklı önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
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