Bebek'te hafta sonu...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve iş insanı Osman Çarmıklı önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

13 Haziran 2022 Pazartesi

RAİF DİNÇKÖK OĞULLARI ALİ RAİF VE ASLAN ESER İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ.

İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI TEK BAŞINA BEBEK'TE YÜRÜYEREK FORM TUTTU.

OSMAN ÇARMIKLI

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

Bebek'te hafta sonu...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök ve iş insanı Osman Çarmıklı önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sadelikten yana...

Edvina Sponza

Farklı ve şık...

Melisa Von Faber Castell
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Stiliyle göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık tercihlerin kadını

Aylin Tahincioğlu
Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Mutluluğa evet!

Pastel Film CEO’su Efe İrvül ile Sera Verhoest iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerin katıldığı düğün töreniyle dünyaevine girdi.
Ellen DeGeneres, Bodrum'da!

Tatil sezonunu sevgilisi Portia de Rossi ile birlikte Bodrum'da açan Ellen Lee DeGeneres, önceki gün konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.