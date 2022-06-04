Renkli mücevherlere davet!

Renkli stiliyle ikonik koleksiyonlar yaratan Milanolu mücevher markası, takıseverleri taş ustası Stefano Cortecci ile buluşturdu.

04 Haziran 2022 Cumartesi

SANAT TUTKUNU MAYA PORTAKAL BİTARGİL ETKİNLİKTE TASARIMLARI İNCELEDİ.

İDİL FIRAT DAVETTE YERİNİ ALDI.

SİBEL KERİMOĞLU, İDİL FIRAT, ARZU DEMİRER

SİBEL KERİMOĞLU DEĞERLİ MÜCEVHERLERİ ETKİNLİKTE İNCELEME FIRSATI BULDU.

DEĞERLİ TAŞ USTASI STEFANO CORTECCI ÖZEL ETKİNLİKTE MÜCEVHER TUTKUNLARINA HİTAP ETTİ.

SİBEL DURMUŞ, STEFANO CORTECCI

GENEL

Renkli mücevherlere davet!

Renkli stiliyle ikonik koleksiyonlar yaratan Milanolu mücevher markası, takıseverleri taş ustası Stefano Cortecci ile buluşturdu.

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