İKİ YAKIN ARKADAŞ OLAN CAROLINE KOÇ İLE BANU YENTUR, İŞ HAYATINDA DA BİRLİKTE YOL ALIYORLAR
EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN YANI SIRA KAHVE VE LOKUMDA DA İDDİALI OLAN İKİLİ, YENİ MAĞAZALARINI İZMİR'DE AÇTI
CAROLINE KOÇ, BANU YENTUR
CAROLINE KOÇ, BANU YENTUR
CAROLINE KOÇ, BANU YENTUR
CAROLINE KOÇ, BANU YENTUR
İZMİR'DEKİ MAĞAZADAN GENEL DETAYLAR
İZMİR'DEKİ MAĞAZADAN GENEL DETAYLAR
İZMİR'DEKİ MAĞAZADAN GENEL DETAYLAR
İZMİR'DEKİ MAĞAZADAN GENEL DETAYLAR
Koç'tan İzmir'e yeni mağaza...
Caroline Koç ile ortağı Banu Yentur, yeni mağazalarının İzmir'deki şubesini özel bir davetle hizmete açtı
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