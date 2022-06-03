Koç'tan İzmir'e yeni mağaza...

Caroline Koç ile ortağı Banu Yentur, yeni mağazalarının İzmir'deki şubesini özel bir davetle hizmete açtı

03 Haziran 2022 Cuma

CAROLINE KOÇ İLE ORTAĞI BANU YENTUR, İZMİR'DEKİ AÇILIŞIN EV SAHİPLİĞİNİ ÜSTLENDİLER

İKİ YAKIN ARKADAŞ OLAN CAROLINE KOÇ İLE BANU YENTUR, İŞ HAYATINDA DA BİRLİKTE YOL ALIYORLAR

EV TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN YANI SIRA KAHVE VE LOKUMDA DA İDDİALI OLAN İKİLİ, YENİ MAĞAZALARINI İZMİR'DE AÇTI

CAROLINE KOÇ,  BANU YENTUR

CAROLINE KOÇ,  BANU YENTUR

 

CAROLINE KOÇ,  BANU YENTUR

 

CAROLINE KOÇ,  BANU YENTUR

 

İZMİR'DEKİ MAĞAZADAN GENEL DETAYLAR

İZMİR'DEKİ MAĞAZADAN GENEL DETAYLAR

 

İZMİR'DEKİ MAĞAZADAN GENEL DETAYLAR

 

İZMİR'DEKİ MAĞAZADAN GENEL DETAYLAR

 

Koç'tan İzmir'e yeni mağaza...

Caroline Koç ile ortağı Banu Yentur, yeni mağazalarının İzmir'deki şubesini özel bir davetle hizmete açtı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan

Şık tercihlerin kadını

Aylin Tahincioğlu
Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Koç'tan İzmir'e yeni mağaza...

Caroline Koç ile ortağı Banu Yentur, yeni mağazalarının İzmir'deki şubesini özel bir davetle hizmete açtı
Boğaz'da renkli açılış daveti...

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler Beymen Galataport'un açılış davetinde bir araya geldi
50. İstanbul Müzik Festivali’ne özel açılış!

Sanat ve müzikseverler İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali'nde buluştu.

Alkoçlar, deniz sezonunu açtı!

Genç sosyetik Aslışah Akoçlar Demirağ, tatil sezonunu açarak denize girdi.

İş dünyası Bebek'te...

İş dünyasının iki önemli ismi Nuri Has ve Önder Öztarhan Bebek'te objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.