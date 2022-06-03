Sanat ve müzikseverler İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali'nde buluştu.
03 Haziran 2022 Cuma
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI GECEYE YALNIZ KATILDI.
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI GECEDE SAHNEYE ÇIKARAK KONUŞMA YAPTI.
BÜLENT ECZACIBAŞI
BORUSAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE BORUSAN KOCABIYIK VAKFI BAŞKANI ZEYNEP HAMEDİ GECEDE KONUŞMA YAPTI.
BÜLENT ECZACIBAŞI, ZEYNEP HAMEDİ, AHMET ERANLİ, YEŞİM GÜRER OYMAK
DÜNYACA ÜNLÜ PİYANİST FAZIL SAY GECEDE EŞİYLE BİRLİKTE YER ALDI.
ARZU KAPROL 50. YILI MÜZİKLE KUTLADI.
GENEL
50. İstanbul Müzik Festivali’ne özel açılış!
Sanat ve müzikseverler İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali'nde buluştu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.