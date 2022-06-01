"Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele"

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, ünlü isimleri "Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele" adlı tiyatro oyununda bir araya getirdi.

01 Haziran 2022 Çarşamba

DERNEK ÜYELERİNDEN HANDE SEZER PEKCAN OYUNDA YER ALARAK SAHNEYE ÇIKTI.

MONİK İPEKEL TİYATRO OYUNUNDA HAFİZE ANA ROLÜNÜ ÜSTLENDİ.

DERNEK ÜYELERİNDEN NEŞE GÖNÜL ÖZEL GECEDE MİSAFİRLERİ AĞIRLADI.

BEYZA UYANOĞLU TİYATRO OYUNUNU SEYRETMEYE GELEN İSİMLER ARASINDAYDI.

TAHSİN VE ASUMAN TOKGÖZ ÇİFTİ OYUNU BİRLİKTE İZLEDİ.

BERRİN ZORLU OYUNA GELEREK ÇOCUKLARA DESTEK OLDU.

JALE ÖZTARHAN TİYATROYLA DERNEK ÇOCUKLARINA DESTEK OLDU.

DERNEK ÜYESİ FERYAL GÜLMAN ÖZEL GECEDE HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DEDİ.

ASLAN KEMAL GÜLMAN ANNESİ FERYAL GÜLMAN'I OYUN GECESİ YALNIZ BIRAKMADI.

EMEL AYAYDIN KIZI YAĞMUR AYAYDIN İLE BİRLİKTE OYUNDA...

BESTE YURRTAŞ GECEDE YERİNİ ALDI.

REYHAN İPEKEL VE YASMİN GÜLMAN ÖZEL GECEDE DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMADI.

ÇİĞDEM EŞREFZADE OYUNU İZLEMEYE GELMİŞTİ.

ESRA OFLAZ

ESRA ÖZTÜRK

FATOŞ MİLDON

GÜLDEN YILMAZ

ZEYNEP GERMEN

ASUMAN TOKGÖZ ÖĞRENCİLERDEN PLAKET ALDI.

GENEL

GENEL

"Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele"

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, ünlü isimleri "Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele" adlı tiyatro oyununda bir araya getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve bakımlı...

Aslışah Alkoçlar
Bebek ziyaretçileri...

İş insanı Halis Komili ile eşi Alev Komili ve Beste Yurttaş önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

25. yıla özel konser...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, doğal taş sektörüyle tanınan markanın 25’inci yıl kutlamalarına katılarak dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’ı dinledi.
"Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele"

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, ünlü isimleri "Hababam Sınıfı Parıltı'yla El Ele" adlı tiyatro oyununda bir araya getirdi.
Gecenin şıkları...

Dünyaca ünlü isimlerden Kim Kardashian, Gigi Hadid ve Kendall Jenner gece şıklıklarıyla tekne partisinde boy gösterdiler.

En iyilere ödül gecesi!

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri dün gerçekleşen ödül töreninde bir araya geldi.

Ailece doğum günü kutlaması!

Pınar Talay ve Derya Ayaydın ailece bir araya gelerek anneleri Adalet Ayaydın'ın doğum gününü kutladı.
Stiliyle göz dolduruyor...

Aylin Tahincioğlu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.