"Hababam Sınıfı Parıltı’yla El Ele"

DERNEK ÜYELERİNDEN HANDE SEZER PEKCAN OYUNDA YER ALARAK SAHNEYE ÇIKTI.
DERNEK ÜYELERİNDEN HANDE SEZER PEKCAN OYUNDA YER ALARAK SAHNEYE ÇIKTI.
MONİK İPEKEL TİYATRO OYUNUNDA HAFİZE ANA ROLÜNÜ ÜSTLENDİ.
DERNEK ÜYELERİNDEN NEŞE GÖNÜL ÖZEL GECEDE MİSAFİRLERİ AĞIRLADI.
BEYZA UYANOĞLU TİYATRO OYUNUNU SEYRETMEYE GELEN İSİMLER ARASINDAYDI.
TAHSİN VE ASUMAN TOKGÖZ ÇİFTİ OYUNU BİRLİKTE İZLEDİ.
BERRİN ZORLU OYUNA GELEREK ÇOCUKLARA DESTEK OLDU.
JALE ÖZTARHAN TİYATROYLA DERNEK ÇOCUKLARINA DESTEK OLDU.
DERNEK ÜYESİ FERYAL GÜLMAN ÖZEL GECEDE HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DEDİ.
ASLAN KEMAL GÜLMAN ANNESİ FERYAL GÜLMAN'I OYUN GECESİ YALNIZ BIRAKMADI.
EMEL AYAYDIN KIZI YAĞMUR AYAYDIN İLE BİRLİKTE OYUNDA...
BESTE YURRTAŞ GECEDE YERİNİ ALDI.
REYHAN İPEKEL VE YASMİN GÜLMAN ÖZEL GECEDE DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMADI.
ÇİĞDEM EŞREFZADE OYUNU İZLEMEYE GELMİŞTİ.
ESRA OFLAZ
ESRA ÖZTÜRK
FATOŞ MİLDON
GÜLDEN YILMAZ
ZEYNEP GERMEN
ASUMAN TOKGÖZ ÖĞRENCİLERDEN PLAKET ALDI.
GENEL
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