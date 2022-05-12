SADE VE ŞIK EDVİNA SPONZA DEFİLEDE YER ALAN İSİMLERDENDİ.
BAHAR ŞER
BEYZA UYANOĞLU
AHU ORAKÇIOĞLU
BESTE YURTTAŞ
MERT ASLAN VE ZEHRA IŞIK DEFİLENİN SONUNDA MANKENLERLE MİSAFİRLERİNİ SELAMLADI.
GENEL
GENEL
Moda tutkunları bir arada...
Night Zoom Mert Aslan İkbahar-Yaz 2022 Koleksiyonu ihtişam dolu bir defileyle görücüye çıktı.
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