Moda tutkunları bir arada...

Night Zoom Mert Aslan İkbahar-Yaz 2022 Koleksiyonu ihtişam dolu bir defileyle görücüye çıktı.

12 Mayıs 2022 Perşembe

ŞİRİN YALÇIN DEFİLEDE YENİ KOLEKSİYONU İNCELEDİ.

MODA TUTKUNU FERYAL GÜLMAN, KOLEKSİYONDAN PARÇALARI YAKINDAN İNCELEDİ.

SADE VE ŞIK EDVİNA SPONZA DEFİLEDE YER ALAN İSİMLERDENDİ.

BAHAR ŞER

BEYZA UYANOĞLU

AHU ORAKÇIOĞLU

BESTE YURTTAŞ

MERT ASLAN VE ZEHRA IŞIK DEFİLENİN SONUNDA MANKENLERLE MİSAFİRLERİNİ SELAMLADI.

GENEL

GENEL

Moda tutkunları bir arada...

Night Zoom Mert Aslan İkbahar-Yaz 2022 Koleksiyonu ihtişam dolu bir defileyle görücüye çıktı.

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