Tatil için rotalarını İtalya'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa birlikte Milano'yu gezdi.
10 Mayıs 2022 Salı
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA ÇİFTİ MİLANO'YA GİTTİ.
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
"Milano'da keyifli günler"
Tatil için rotalarını İtalya'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa birlikte Milano'yu gezdi.
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