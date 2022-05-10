"Milano'da keyifli günler"

Tatil için rotalarını İtalya'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa birlikte Milano'yu gezdi.

10 Mayıs 2022 Salı

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA ÇİFTİ MİLANO'YA GİTTİ.

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

"Milano'da keyifli günler"

Tatil için rotalarını İtalya'ya çeviren iş insanı Celal Çapa ile eşi Şebnem Çapa birlikte Milano'yu gezdi.

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"Milano'da keyifli günler"

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