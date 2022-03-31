İş insanı Sinan Vardar yeni yaşını oğulları ve çalışma arkadaşlarının yaptığı sürprizle kutladı.
31 Mart 2022 Perşembe
TURİZMCİ İŞ İNSANI SİNAN VARDAR YENİ YAŞINI AİLESİ VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KUTLADI.
SİNAN VARDAR
SİNAN VARDAR
SİNAN VARDAR
SİNAN VARDAR
SİNAN VARDAR
Vardar'a sürpriz kutlama!
İş insanı Sinan Vardar yeni yaşını oğulları ve çalışma arkadaşlarının yaptığı sürprizle kutladı.
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