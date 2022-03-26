Boyner'den kadın girişimcilere destek!

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Boyner Holding'in desteklediği proje için kadın girişimcilerle Hatay'da bir araya geldi.

26 Mart 2022 Cumartesi

ÜMİT BOYNER HADAY'DA KADIN GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

Boyner'den kadın girişimcilere destek!

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Boyner Holding'in desteklediği proje için kadın girişimcilerle Hatay'da bir araya geldi.

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