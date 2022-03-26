Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Boyner Holding'in desteklediği proje için kadın girişimcilerle Hatay'da bir araya geldi.
26 Mart 2022 Cumartesi
ÜMİT BOYNER HADAY'DA KADIN GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
Boyner'den kadın girişimcilere destek!
Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Boyner Holding'in desteklediği proje için kadın girişimcilerle Hatay'da bir araya geldi.
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