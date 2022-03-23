Boyner'den aşk dolu paylaşım!

Boyner holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in eşi Ümit Boyner Instagram hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.

23 Mart 2022 Çarşamba

BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER, EŞİ BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER'LE ÇEKİLMİŞ KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

ÜMİT-CEM BOYNER

ÜMİT-CEM BOYNER

ÜMİT-CEM BOYNER

ÜMİT-CEM BOYNER

ÜMİT-CEM BOYNER

ÜMİT-CEM BOYNER

Boyner'den aşk dolu paylaşım!

Boyner holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in eşi Ümit Boyner Instagram hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.

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Boyner holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in eşi Ümit Boyner Instagram hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.
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