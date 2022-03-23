Boyner holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in eşi Ümit Boyner Instagram hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.
23 Mart 2022 Çarşamba
BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÜMİT BOYNER, EŞİ BOYNER HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER'LE ÇEKİLMİŞ KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
ÜMİT-CEM BOYNER
Boyner'den aşk dolu paylaşım!
Boyner holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in eşi Ümit Boyner Instagram hesabından aşk dolu bir paylaşım yaptı.
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