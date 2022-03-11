Suzan Şen, eski aile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak anılarını tazeledi.
11 Mart 2022 Cuma
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI ALİ ŞEN VE SUZAN ŞEN
SUZAN, ADNAN, BENTA, METİN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
"Şen" anıları tazeledi!
Suzan Şen, eski aile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak anılarını tazeledi.
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