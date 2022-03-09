Gülman: 'İlişkimiz yok'

İş insanı Kemal Gülman, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile ilgili soruları yanıtlayarak 'İlişkimiz de yok, kız arkadaşım değil kardeşim' açıklamasında bulundu.

09 Mart 2022 Çarşamba

GÜLMAN ŞİRKETLER GRUBU'NUN PATRONU KEMAL GÜLMAN TİYATRO ÇIKIŞI MUHABİRLERİN SORULARINI YANITLADI.

KEMAL GÜLMAN AVUKATI EDA CİDELİ'YLE İLİŞKİNİZ VAR MI SORULARINA CEVAP VERDİ.

İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN, 'İLİŞKİMİZ YOK ' AÇIKLAMASINDA BULUNDU.

KEMAL GÜLMAN VE EDA CİDELİ GEÇTİĞİMİZ AY UÇAKTA OBJEKTİFLEE YANSIMIŞTI.

EDA CİDELİ, KEMAL GÜLMAN

EDA CİDELİ

KEMAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

Gülman: 'İlişkimiz yok'

İş insanı Kemal Gülman, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile ilgili soruları yanıtlayarak 'İlişkimiz de yok, kız arkadaşım değil kardeşim' açıklamasında bulundu.

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Gülman: 'İlişkimiz yok'

İş insanı Kemal Gülman, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile ilgili soruları yanıtlayarak 'İlişkimiz de yok, kız arkadaşım değil kardeşim' açıklamasında bulundu.
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