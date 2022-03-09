KEMAL GÜLMAN AVUKATI EDA CİDELİ'YLE İLİŞKİNİZ VAR MI SORULARINA CEVAP VERDİ.
İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN, 'İLİŞKİMİZ YOK ' AÇIKLAMASINDA BULUNDU.
KEMAL GÜLMAN VE EDA CİDELİ GEÇTİĞİMİZ AY UÇAKTA OBJEKTİFLEE YANSIMIŞTI.
EDA CİDELİ, KEMAL GÜLMAN
EDA CİDELİ
KEMAL GÜLMAN
KEMAL GÜLMAN
KEMAL GÜLMAN
KEMAL GÜLMAN
KEMAL GÜLMAN
Gülman: 'İlişkimiz yok'
İş insanı Kemal Gülman, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile ilgili soruları yanıtlayarak 'İlişkimiz de yok, kız arkadaşım değil kardeşim' açıklamasında bulundu.
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