“Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi...

İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN SERGİYE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN SERGİYE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
SERGİNİN EV SAHİBİ GİZ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI CAN ELGİZ ÖZEL SERGİDE HAZIR BULUNDU.
ARKAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI LUCIEN ARKAS, MERVE SAKALLI, GİZ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI CAN ELGİZ VE EŞİ SEVDA ELGİZ MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİLER.
LUCIEN ARKAS, MERVE SAKALLI
ŞEBNEM VE CELAL ÇAPA ÇİFTİ SERGİYİ BİRLİKTE ZİYARET ETTİ.
İŞL İNSANI CAN HAS SERGİYE TEK KATILDI.
DİLEK TÜRKER 'DOĞA, BAHÇELER, DÜŞLER' SERGİSİNDE ESERLERİ İNCELEDİ.
ZELİHA-MUHARREM TOPRAK
BERRİN YOLERİ
SONGÜL TOPRAK- ALP ÖZSAN
ELİF EDES TAPAN
BERNARD ARKAS
ESRA CİVELEK
MERT GOCAY
CLAIRE ARKAS, DENIS FILIDIS
TEZCAN YARAMANCI
JEAN LUCMAESO
İREM BOYSANOĞLU, KEZBAN ARCA BATIBEKİ
GENEL
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