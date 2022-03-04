“Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi...

Doğa ve insan arasındaki ilişkiyi Arkas Koleksiyonu'ndan derlenen eserler aracılığıyla tekrar gündeme taşıyan "Doğa, Bahçeler, Düşler" sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.

04 Mart 2022 Cuma

İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN SERGİYE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

 

 

 

SERGİNİN EV SAHİBİ GİZ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI CAN ELGİZ ÖZEL SERGİDE HAZIR BULUNDU.

ARKAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI LUCIEN ARKAS, MERVE SAKALLI, GİZ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI CAN ELGİZ VE EŞİ SEVDA ELGİZ MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİLER.

LUCIEN ARKAS, MERVE SAKALLI

ŞEBNEM VE CELAL ÇAPA ÇİFTİ SERGİYİ BİRLİKTE ZİYARET ETTİ.

İŞL İNSANI CAN HAS SERGİYE TEK KATILDI.

DİLEK TÜRKER 'DOĞA, BAHÇELER, DÜŞLER' SERGİSİNDE ESERLERİ İNCELEDİ.

ZELİHA-MUHARREM TOPRAK

BERRİN YOLERİ

SONGÜL TOPRAK- ALP ÖZSAN

ELİF EDES TAPAN

BERNARD ARKAS

ESRA CİVELEK

MERT GOCAY

CLAIRE ARKAS, DENIS FILIDIS

TEZCAN YARAMANCI

JEAN LUCMAESO

İREM BOYSANOĞLU, KEZBAN ARCA BATIBEKİ

GENEL

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“Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi...

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