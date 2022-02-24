TİM'de hatıra fotoğrafı!

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Süleyman Orakçıoğlu önceki gün Tim Marka Konseyi'ne katıldı.

24 Şubat 2022 Perşembe

ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU TİM MARKA KONSEYİ DELEGELERİYLE ÇEKTİRDİĞİ HATIRA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.

ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU VE TİM MARKA KONBSEYİ BAŞKANI İSMAİL GÜLLE

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU

TİM'de hatıra fotoğrafı!

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Süleyman Orakçıoğlu önceki gün Tim Marka Konseyi'ne katıldı.

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