Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Süleyman Orakçıoğlu önceki gün Tim Marka Konseyi'ne katıldı.
24 Şubat 2022 Perşembe
ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU TİM MARKA KONSEYİ DELEGELERİYLE ÇEKTİRDİĞİ HATIRA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.
ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU VE TİM MARKA KONBSEYİ BAŞKANI İSMAİL GÜLLE
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN-AHU ORAKÇIOĞLU
TİM'de hatıra fotoğrafı!
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Süleyman Orakçıoğlu önceki gün Tim Marka Konseyi'ne katıldı.
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