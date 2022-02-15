İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif, Sevgililer Günü'nü dostlarıyla birlikte romantik bir akşam yemeği yiyerek kutladı.
15 Şubat 2022 Salı
HAKAN VE EVELİZE KOSİF ÇİFTİ SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ EVLERİNDE ROMANTİK BİR YEMEK YİYEREK KUTLADI.
GENÇ İŞ İNSANI HAKAN KOSİF EŞİ EVELİZE KOSİF İLE BİRLİKTE YEMEKTEN SONRA DÜĞÜNLERİNDE ÇEKİLMİŞ VİDEOLARINI İZLEDİ.
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
GENEL
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Romantik akşam yemeği!
İş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif, Sevgililer Günü'nü dostlarıyla birlikte romantik bir akşam yemeği yiyerek kutladı.
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