Akkök Holding Yönetim Kurulu üyesi Raif Dinçkök, lüks aracıyla Bebek'te objektiflere yansıdı.
14 Şubat 2022 Pazartesi
AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ RAİF DİNÇKÖK BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.
İŞ İNSANI LÜKS ARACINI VALEYE TESLİM ETTİKTEN SONRA BİR MEKANA GİRİŞ YAPTI.
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
Bebek molası...
Akkök Holding Yönetim Kurulu üyesi Raif Dinçkök, lüks aracıyla Bebek'te objektiflere yansıdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.