Bebek molası...

Akkök Holding Yönetim Kurulu üyesi Raif Dinçkök, lüks aracıyla Bebek'te objektiflere yansıdı.

14 Şubat 2022 Pazartesi

AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ RAİF DİNÇKÖK BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.

İŞ İNSANI LÜKS ARACINI VALEYE TESLİM ETTİKTEN SONRA BİR MEKANA GİRİŞ YAPTI.

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

Bebek molası...

Akkök Holding Yönetim Kurulu üyesi Raif Dinçkök, lüks aracıyla Bebek'te objektiflere yansıdı.

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