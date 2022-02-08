Palandöken'de kayak...

Ünlü kayak merkezi Palandöken iş ve cemiyet hayatından Hilal Kosif-Javier Piles, Banu Aksoy Tarakçıoğlu ve Bilge Kuru gibi kayaksever isimlere ev sahipliği yaptı.

08 Şubat 2022 Salı

JAVIER VE HİLAL KOSİF PILES ÇİFTİ OĞULLARI, CARLOS, LUCAS PILES İLE KAYAK YAPARAK STRES ATTI.

HİLAL KOSİF PILES UZUN SÜRE PİSTTE KAYAK YAPTI.

HİLAL KOSİF, CARLOS PILES

JAVIER, CARLOS PILES

BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU PALANDÖKEN'DE KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI.

BİLGE KURU ÇOCUKLARLA KAYAK YAPARAK STRES ATTI.

Palandöken'de kayak...

Ünlü kayak merkezi Palandöken iş ve cemiyet hayatından Hilal Kosif-Javier Piles, Banu Aksoy Tarakçıoğlu ve Bilge Kuru gibi kayaksever isimlere ev sahipliği yaptı.

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