Koç'a hüzünlü anma...

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün altıncı yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

21 Ocak 2022 Cuma

KOÇ AİLESİ'NİN ÜYELERİ, MUSTAFA KOÇ'U MEZARI BAŞINDA ANDI

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ CAROLINE KOÇ, EŞİ MUSTAFA KOÇ'UN ANMASINA KATILDI

MERHUM MUSTAFA KOÇ'UN  KIZI ESRA KOÇ, İPEK KIRAÇ İLE KABRİSTANA GELDİ

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, MERHUM AĞABEYİ KOÇ'UN ANMASINDA HAZIR BULUNDU

KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, MERHUM OĞLU MUSTAFA KOÇ'UN ANMA TÖRENİNDEYDİ 

FENERAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, KIZI LEYLA İLE ANMA TÖRENİNE GELDİ

NEVBAHAR KOÇ

MERHUM İŞ İNSANI MUSTAFA KOÇ'UN ANNESİ ÇİĞDEM SİMAVİ DE ANMA TÖRENİNDEYDİ

AFET KARACAN 

AHU TUĞBAY

MERHUM İŞ İNSANI MUSTAFA KOÇ'UN HALASI SEMAHAT ARSEL DE TÖRENE KATILDI

ASLI - KAYA ERSU

HÜSAMETTİN BEYAZIT

İNAN KIRAÇ

KAYA ERSU

LERZAN BOYNER

ÖMER GÜRSOY

21 OCAK 2016'DA ARAMIZDAN AYRILAN MUSTAFA KOÇ, MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

MUSTAFA KOÇ

GOLF TUTKUSUYLA BİLİNEN MERHUM KOÇ, TURNUVALARA KATILIRDI

MUSTAFA KOÇ

MUSTAFA KOÇ

MUSTAFA KOÇ

KIŞ SPORLARINA MERAKLA OLAN MERHUM MUSTAFA KOÇ, KAYAK YAPMAYI ÇOK SEVERDİ

MUSTAFA KOÇ

MUSTAFA KOÇ

Koç'a hüzünlü anma...

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün altıncı yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

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