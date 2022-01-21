Koç'a hüzünlü anma...

KOÇ AİLESİ'NİN ÜYELERİ, MUSTAFA KOÇ'U MEZARI BAŞINDA ANDI
KOÇ AİLESİ'NİN ÜYELERİ, MUSTAFA KOÇ'U MEZARI BAŞINDA ANDI
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ CAROLINE KOÇ, EŞİ MUSTAFA KOÇ'UN ANMASINA KATILDI
MERHUM MUSTAFA KOÇ'UN KIZI ESRA KOÇ, İPEK KIRAÇ İLE KABRİSTANA GELDİ
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, MERHUM AĞABEYİ KOÇ'UN ANMASINDA HAZIR BULUNDU
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, MERHUM OĞLU MUSTAFA KOÇ'UN ANMA TÖRENİNDEYDİ
FENERAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, KIZI LEYLA İLE ANMA TÖRENİNE GELDİ
NEVBAHAR KOÇ
MERHUM İŞ İNSANI MUSTAFA KOÇ'UN ANNESİ ÇİĞDEM SİMAVİ DE ANMA TÖRENİNDEYDİ
AFET KARACAN
AHU TUĞBAY
MERHUM İŞ İNSANI MUSTAFA KOÇ'UN HALASI SEMAHAT ARSEL DE TÖRENE KATILDI
ASLI - KAYA ERSU
HÜSAMETTİN BEYAZIT
İNAN KIRAÇ
KAYA ERSU
LERZAN BOYNER
ÖMER GÜRSOY
21 OCAK 2016'DA ARAMIZDAN AYRILAN MUSTAFA KOÇ, MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
MUSTAFA KOÇ
GOLF TUTKUSUYLA BİLİNEN MERHUM KOÇ, TURNUVALARA KATILIRDI
MUSTAFA KOÇ
MUSTAFA KOÇ
MUSTAFA KOÇ
KIŞ SPORLARINA MERAKLA OLAN MERHUM MUSTAFA KOÇ, KAYAK YAPMAYI ÇOK SEVERDİ
MUSTAFA KOÇ
MUSTAFA KOÇ
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