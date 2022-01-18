Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ayşe Boyner, dedesi Osman Boyner'i öpmelere doyamadı
18 Ocak 2022 Salı
AYŞE BOYNER, DEDESİ OSMAN BOYNER İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR.
CEM HAKKO'NUN BABASI OSMAN BOYNER, SIK SIK ŞİRKETE GİDEREK TORUNU AYŞE BOYNER İLE HASRET GİDERİYOR
AYŞE, OSMAN BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner'in dede sevgisi...
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ayşe Boyner, dedesi Osman Boyner'i öpmelere doyamadı
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