Boyner'in dede sevgisi...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ayşe Boyner, dedesi Osman Boyner'i öpmelere doyamadı

18 Ocak 2022 Salı

AYŞE BOYNER, DEDESİ OSMAN BOYNER İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR.

CEM HAKKO'NUN BABASI OSMAN BOYNER, SIK SIK ŞİRKETE GİDEREK TORUNU AYŞE BOYNER İLE HASRET GİDERİYOR

AYŞE, OSMAN BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Boyner'in dede sevgisi...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ayşe Boyner, dedesi Osman Boyner'i öpmelere doyamadı

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Boyner'in dede sevgisi...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ayşe Boyner, dedesi Osman Boyner'i öpmelere doyamadı
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