İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 'Birlikte Var Olmak' sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı.
14 Ocak 2022 Cuma
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, GÖKSU GÜL, BESTE GÜRSU, ÖZGÜL ÖZKAN
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY KÜRATÖR BESTE GÜRSU'YA PROJEYE VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİ.
SERGİNİN KÜRATÖRÜ BESTE GÜRSU PROJEYİ VE PROJEDE YER ALAN SANATÇILARI ANLATTI.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
'Birlikte Var Olmak' sergisine özel açılış!
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 'Birlikte Var Olmak' sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı.
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