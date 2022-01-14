'Birlikte Var Olmak' sergisine özel açılış!

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 'Birlikte Var Olmak' sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı.

14 Ocak 2022 Cuma

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, GÖKSU GÜL, BESTE GÜRSU, ÖZGÜL ÖZKAN

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY KÜRATÖR BESTE GÜRSU'YA PROJEYE VERDİĞİ DESTEKTEN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİ.

SERGİNİN KÜRATÖRÜ BESTE GÜRSU PROJEYİ VE PROJEDE YER ALAN SANATÇILARI ANLATTI.

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

'Birlikte Var Olmak' sergisine özel açılış!

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 'Birlikte Var Olmak' sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı.

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İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, 'Birlikte Var Olmak' sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı.
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