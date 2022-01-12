ÖNDER ÖZTARHAN BİR DÖNEM GENÇ SOSYETİK ELİF BOYNER İLE YAŞADIĞI AŞKLA GÜNDEM OLMUŞTU.
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
ÖNDER ÖZTARHAN
Arnavutköy'de sürpriz ikili!
İş insanı Önder Öztarhan, Ezgi Karayel ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yakalandı.
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