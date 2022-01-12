Arnavutköy'de sürpriz ikili!

İş insanı Önder Öztarhan, Ezgi Karayel ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yakalandı.

12 Ocak 2022 Çarşamba

İŞ İNSANI ÖNDER ÖZTARHAN, EZGİ KARAYEL İLE BİRLİKTE ARNAVUTKÖY'DEKİ BİR MEKANDA OBJEKTİFLERE YAKALANDI.

 

ÖNDER ÖZTARHAN, EZGİ KARAYEL'İN SAMİMİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ.

 

İKİLİ MEKANDA UZUN SÜRE SOHBET EDEREK OTURDU.

 

ÖNDER ÖZTARHAN BİR DÖNEM GENÇ SOSYETİK ELİF BOYNER İLE YAŞADIĞI AŞKLA GÜNDEM OLMUŞTU.

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

ÖNDER ÖZTARHAN

Arnavutköy'de sürpriz ikili!

İş insanı Önder Öztarhan, Ezgi Karayel ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yakalandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Farklı ve şık...

Elif Dürüst
Tarz kombinler

Oya Eczacıbaşı
Stiliyle göz dolduruyor

Derin Mermerci
Arnavutköy'de sürpriz ikili!

İş insanı Önder Öztarhan, Ezgi Karayel ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yakalandı.
Boji, Koç'a emanet!

İstanbul'da toplu taşımada dolaşmasıyla ünlenen Boji isimli köpeği, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç sahiplendi.
Miami'de yeni mağaza!

Caroline Koç, ortağı Banu Yentür ile birlikte hayata geçirdiği markası Haremlique İstanbul'un İzmir ve İstanbul'da açtığı yeni mağazalarından sonra Miami’de de yeni bir mağaza açma sürecinde olduğunu duyurdu.

İş insanlarında sağlıklı etkinlik!

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Genç TİM Konseyi Üyeleri ile yürüyüş yaptı.

Şık ve faklı...

Ronit Hakko

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.