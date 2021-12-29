Bakan Ersoy, Bebek'te...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, arkadaşı Doğan Gündoğdu ile birlikte Bebek'teki bir mekanda yemek yedi.

29 Aralık 2021 Çarşamba

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY BEBEK'TE BİR ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YEMEK YEDİ.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KENDİNİ GÖRÜNTÜLEYEN MUHABİRLERE SELAM VEREREK BEBEK'TEN AYRILDI.

MEHMET NURİ ERSOY

MEHMET NURİ ERSOY

MEHMET NURİ ERSOY

MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY

Bakan Ersoy, Bebek'te...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, arkadaşı Doğan Gündoğdu ile birlikte Bebek'teki bir mekanda yemek yedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, arkadaşı Doğan Gündoğdu ile birlikte Bebek'teki bir mekanda yemek yedi.
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