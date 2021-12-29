Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, arkadaşı Doğan Gündoğdu ile birlikte Bebek'teki bir mekanda yemek yedi.
29 Aralık 2021 Çarşamba
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY BEBEK'TE BİR ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YEMEK YEDİ.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KENDİNİ GÖRÜNTÜLEYEN MUHABİRLERE SELAM VEREREK BEBEK'TEN AYRILDI.
MEHMET NURİ ERSOY
MEHMET NURİ ERSOY
MEHMET NURİ ERSOY
MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY
Bakan Ersoy, Bebek'te...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, arkadaşı Doğan Gündoğdu ile birlikte Bebek'teki bir mekanda yemek yedi.
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