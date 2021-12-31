2021'de kaybettiklerimiz

NUROL ŞİRKETLER TOPLULUĞU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI EROL ÇARMIKLI 19 MAYIS'TA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
NUROL ŞİRKETLER TOPLULUĞU YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI EROL ÇARMIKLI 19 MAYIS'TA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
NUROL ŞİRKETLER TOPLULUĞ'NUN KURUCU ORTAKLARINDAN OLAN EROL ÇARMIKLI, 85 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ.
EROL ÇARMIKLI
EROL ÇARMIKLI
BOYNER GRUBU'NUN KURUCUSU OSMAN BOYNER'İN EŞİ AYTEN BOYNER 22 OCAK'TA HAYATA GÖZLERİNİ KAPATTI.
88 YAŞINDA OLAN AYTEN BOYNER HASTANEDE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRDÜ.
TEDAVİSİNDEN BİRKAÇ AY SONRA EVİNDE RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.
BEYİN KANAMASI GEÇİREN AYTEN BOYNER HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
OSMAN-AYTEN BOYNER
OSMAN-AYTEN BOYNER
DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ'İN BABASI HÜSAMETTİN MEHMET ATEŞ 30 EYLÜL'DE HAYATA VEDA ETTİ.
BİR SÜRE HASTANEDE TEDAVİ GÖREN 93 YAŞINDAKİ HÜSAMETTİN MEHMET ATEŞ, TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI.
DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ BABASI HÜSAMETTİN MEHMET ATEŞ'İN CENAZE TÖRENİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ.
HÜSAMETTİN MEHMET ATEŞ'İN CENEZA TÖRENİNE İŞ, SPOR, SİYASET VE SANAT DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI.
BİR SÜRE HASTANEDE TEDAVİ GÖREN GALATASARAY KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ 71 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.
MUSTAFA CENGİZ'İN NAAŞI ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ NEF STADYUMU'NA GETİRİLDİ.
İŞ, SİYASET VE SPOR DÜNYASININ KATILDIĞI CENAZE TÖRENİNDEN SONRA MUSTAFA CENGİZ ULUS MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ.
MUSTAFA CENGİZ
BİR DİLEK TUT DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İŞ İNSANI CAROLE HAKKO, 13 TEMMUZ'DA HASTANEDE HAYATA VEDA ETTİ.
BİR SÜRE PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN CAROLE HAKKO, HASTALIĞI NEDENİYLE ÇALIŞMA HAYATINA ARA VERMİŞTİ.
CAROLE HAKKO'NUN CENAZE TÖRENİ İSE İNGİLTERE'DE YAPILDI.
CAROLE HAKKO
CAROLE HAKKO
İŞ İNSANI ÜMİT BOYNER'İN ANNESİ AYLA YÖRÜKOĞLU, 6 AĞUSTOS'DA YAŞAMINI YİTİRDİ.
ACI HABERİ İŞ İNSANI ÜMİT BOYNER DUYURARAK ACISINI PAYLAŞTI.
İŞ İNSANI TAYLAN BİLGEL 13 MART'TA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
ANADOLU OTOMOTİV'İN KURUCUSU 79 YAŞINDAKİ TAYLAN BİLGEL, ZİNCİRLİKUYU CAMİİ'NDE KILINAN CENAZE NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ.
TAYLAN BİLGEL ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKALARINDAN EMİN CANKURTARAN'IN OĞLU CÜNEYT CANKURTARAN 21 KASIM'DA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
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