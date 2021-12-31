2021'de yaza damga vuranlar

ŞIKLIĞIYLA HER ZAMAN ÖN PLANDA OLAN YASEMİN ÖZİLHAN 2021 YILINDA FİT VÜCUDUYLA DA YAZA DAMGASINI VURAN İSİMLER ARASINA GİRMEYİ BAŞARDI.
ŞIKLIĞIYLA HER ZAMAN ÖN PLANDA OLAN YASEMİN ÖZİLHAN 2021 YILINDA FİT VÜCUDUYLA DA YAZA DAMGASINI VURAN İSİMLER ARASINA GİRMEYİ BAŞARDI.
YASEMİN ÖZİLHAN, GÖCEK'TE DEMİRLİ TEKNELERİNDE KIZI İLE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
YASEMİN HANIM, FOTOĞRAFLARIYLA YAZA DAMGA VURDU.
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
GENÇ SOSYETİK AYŞE BOYNER İSE İŞ STRESİNİ TATİLDE ATTI.
YEŞİL BİKİNİSİYLE DİKKAT ÇEKEN AYŞE BOYNER, KUSURSUZ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ.
AYŞE BOYNER
ŞİRİN YALÇIN YAZI EGE SAHİLLERİNDE GEÇİRMEYİ TERCİH ETTİ.
ŞİRİN HANIM, SİYAH BİKİNİSİYLE YAZIN KEYFİNİ ÇIKARAN İSİMLERDEN OLDU.
YAZ AYLARININ EN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN BİRİ OLAN ELİF DÜRÜST MÜDAVİMİ OLDUĞU BODRUM'DA OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
İSKELEDE DUŞ ALAN ELİF DÜRÜST FİZİĞİ VE SİYAH BİKİNİSİYLE 2021 YAZINDA DA ÖN PLANA ÇIKTI.
ELİF DÜRÜST
İKİ ÇOCUK ANNESİ OLAN DİDEM SARI, TEKNE TATİLİNDE OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
DİDEM SARI KIRMIZI MAYOSU VE BAKIMLI TARZIYLA 2021'İNDE YAZ AYLARINA DAMGASINI VURDU.
DİDEM SARI
GÖZDE ŞAVKAN AİLECE ÇIKTIKLARI TATİLDE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KEYİFLİ BİR YAZ TATİLİ GEÇİREN GÖZDE ŞAVKAN, GÖZ DOLDURDU.
SİYAH BİKİNİSİYLE DİKKAT ÇEKEN GÖZDE HANIM, ÇOCUKLARIYLA DOYASIYA EĞLENDİ.
GENÇ SOSYETİK SERRA TÜRKER YAZA DAMGA VURDU.
TEKNEDE DOSTLARIYLA TATİL YAPAN SERRA TÜRKER, BİKİNİSİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMEYİ BAŞARDI.
AKKÖK YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİZE DİNÇKÖK, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TATİL YAPTI.
SPORTİF HALLERİYLE DİKKAT ÇEKEN ALİZE DİNÇKÖK KIZI VE OĞLUYLA BİRLİKTE DENİZDE KÜREK ÇEKTİ.
SİYAH MAYOSUYLA GÖRÜNTÜLENEN DİNÇKÖK, TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
ALİZE DİNÇKÖK
BODRUM'DA KIZI İLE BİRLİKTE TATİL YAPAN MELİS ÇİFTÇİ PLAJ TARZIYLA ÇOK BEĞENİLDİ.
KIZIYLA EĞLENCELİ BİR TATİL GEÇİREN MELİS ÇİFTÇİ, SİYAH BİKİNİSİ VE SPORTİF HALLERİYLE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
MELİS ÇİFTÇİ
YAZ AYLARINI TEKNEDE GEÇİRMEYİ TERCİH EDEN ŞÜKRAN GÜZELİŞ BİKİNİSİYLE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
ŞÜKRAN HANIM, SİYAH BİKİNİSİYLE KENDİNİ EGE'NİN SOĞUK SULARINA BIRAKTI.
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
STİL İDDİASINI HER YERDE GÖSTEREN AYŞE SAN, BİKİNİ TERCİHİYLEDE İDDİASINI SÜRDÜRMÜŞ.
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